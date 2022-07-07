Один из осужденных за убийство пятилетней девочки в Костроме обжаловал приговор суда

Один из осужденных за убийство пятилетней девочки в Костроме обжаловал пожизненное заключение. Об этом «360» сообщил адвокат Андрей Алешкин.

«Осужденный за убийство маленькой девочки в Костроме обжаловал приговор», — сказал адвокат. Он добавил, что получил апелляционную жалобу мужчины.

Костромской областной суд 1 июля приговорил двух жителей Костромы к пожизненному заключению за изнасилование и убийство пятилетней девочки. Мужчин обвинили по пяти статьям: за убийство ребенка, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью и похищение.

Осужденные полностью признали вину. Экспертизы показали, что мужчины вменяемы и в момент преступления осознавали свои действия.

Преступление произошло 4 января 2022 года. По информации следствия, осужденные украли девочку возле культурного центра, после этого они изнасиловали и убили ребенка. Полицейские задержали мужчин в тот же день. Разъяренные жители Костромы окружили здание, где проходили следственные действия. Люди требовали выдать им виновных.