Один из основателей «Смысловых галлюцинаций» Бурдин пришел в себя после комы

Состояние одного из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина, который впал в кому, улучшилось. Он пришел в сознание. Тем не менее оно до сих пор тяжелое. Об этом сообщил брат музыканта Бурдин в соцсети «ВКонтакте».

«Ночью состояние у Владимира ухудшилось, но врачи смогли его стабилизировать. Сейчас он уже в сознании, реагирует, до сих пор на ИВЛ», — рассказал брат.

По его словам, у Владимира Бурдина очень сильно поражены легкие. Его состояние продолжает оставаться тяжелым, организм борется, но врачи пока не делают прогнозов.

Ранее стало известно, что Бурдин оказался в реанимации 14-й больницы Екатеринбурга. У него диагностировали 80% поражение легких, музыкант впал в кому. Брат рассказывал, что по состоянию на 27 августа COVID-19 у основателя «Смысловых галлюцинаций» не был подтвержден.

Песни Бурдина исполняли группы «Смысловые галлюцинации», «Пило», «Панки по пьянке», «Близкие покойного», «Синтаксис», «Неправильные пчелы», «Ковчег», «Группа альтернативного попса».