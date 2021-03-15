Один из начальников полиции в аэропорту Внуково скрыл пропажу вещдоков

Транспортная полиция начала внутреннюю проверку после того, как осенью прошлого года один из начальников линейного отдела МВД в аэропорту Внуково утаил пропажу вещдоков со склада. Он дал приказ своим подчиненным скрыть их исчезновение.

«Начальником УТ МВД России по ЦФО назначено проведение служебной проверки в отношении одного из руководителей ЛО МВД России в аэропорту Внуково, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы ведомства.

В транспортной полиции уточнили, что если вину этого сотрудника органов докажут, его уволят и накажут в соответствии с законом.

По предварительным данным, подозреваемый полицейский в ноябре 2020 года приказал подчиненным не регистрировать по правилам пропажу со склада вещественных доказательств, которые изъяли в после проверок и по материалам уголовных дел.