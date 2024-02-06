Общество 06 февраля 2024, 12:06 Один из главных фармакологов России Владимир Кукес умер в Москве Mash: фармаколог Владимир Кукес умер в своей квартире в Москве Фото: Пресс-центр Сеченовский Университет

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Выдающийся российский фармаколог Владимир Кукес скончался в Москве. Ему было 89 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, академика РАН нашли мертвым в его квартире на Таганке. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружили.

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Владимир Кукес родился 8 сентября 1934 года в Ленинграде. Он стал основоположником клинической фармакологии в России. Его ранние научные работы способствовали сокращению числа повторных госпитализаций пациентов с заболеваниями легких. В последние годы жизни профессор активно занимался исследованиями, направленными на борьбу с пандемией COVID-19.

«Жизнь Владимира Григорьевича — пример честного и бескорыстного служения науке и своей Родине, ради процветания которой он трудился до последнего своего часа», — отметили в пресс-службе Сеченовского университета, где работал Кукес.