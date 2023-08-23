Общество 23 августа 2023, 19:20 Один горняк погиб при обстреле ВСУ шахты в Донецке Человек погиб, трое получили ранения при обстреле шахты «Комсомолец Донбасса» Pxhere

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Вооруженные силы Украины обстреляли шахту «Комсомолец Донбасса» в Кировском районе Донецка. Один человек погиб, еще трое — ранены. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства угля и энергетики ДНР.

Украинские боевики ударили по шахте после того, как там прошло торжественное мероприятие. Пострадали четыре горняка, один из них от полученных ранений скончался.

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«Враг бил прицельно, стараясь нанести максимальный вред по предприятию, которое находится условно далеко в тылу, вдали от боевых действий», — указали в министерстве.

Шахта «Комсомолец Донбасса» была сильно повреждена в 2014 году, но ее восстановили. Теперь предприятие снова получило повреждение, но в ведомстве заверили, что его снова приведут в порядок.

«Жалко людей, пострадавших как раз во время „шахтерской“, предпраздничной недели», — указали в сообщении.

Семье погибшего выразили соболезнования. Пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.

Ранее Центр Донецка оказался под массированным обстрелом ВСУ. Здание школы, станция скорой помощи, частный дом и другие объекты оказались повреждены из-за ударе Вооруженных сил Украины по Донецку. Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать.

Украинские боевики бьют прицельно по объектам гражданской инфраструктуры. Из-за их действий гибнут мирные люди. Мэр города Алексей Кулемзин призвал жителей не выходить из укрытий во время атак.