Общество 17 января 2023, 11:27 Один человек погиб в Волновахе в результате обстрела ВСУ МЧС ДНР сообщило о гибели мирного жителя Волновахи после обстрела гостиницы со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Мирный житель погиб в населенном пункте Волноваха Донецкой Народной Республики после атаки украинских боевиков на гостиницу. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

Под огнем оказался гостиничный комплекс на улице Ленина, здание частично обрушилось. Всего в гостинице находились восемь человек, семеро выбрались самостоятельно, а спасатели извлекли тело одного погибшего из-под завалов.

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Общая площадь обрушения составила около 30 квадратных метров, МЧС привлекло на место происшествия девять человек личного состава и две единицы специальной техники.

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Кроме того, в течение прошлых суток националисты обстреляли село Петровское в ДНР, повреждение получила местная школа, а также без остекления остался ясли-сад.

Ранее стало известно, что в ночь на 17 января украинские боевики нанесли удар по Каховке в Херсонской области. Два человека погибли и двое получили ранения, среди них есть ребенок.