Каждому по тележке, еще перчатки, маска и обязательное соблюдение дистанции — только на таких условиях теперь можно будет попасть в открывшиеся строительные гипермаркеты.

Строительные гипермаркеты и рынки Подмосковья наконец-то открылись, чего уже многие долго ждали, особенно дачники и любители ремонта, так как времени море, а материалов нет.

Около входа в магазины теперь будут стоять автоматы с одноразовыми масками, а рядом с ними санитайзер, бумажные полотенца и перчатки. Также в торговых помещения была нарисована разметка, которая разделяет посетителей на полтора метра.

За числом людей в зале будет следить специальная камера, которая может считать входящих и выходящих. При превышении 500 человек, вход закрывается, от этого у входов может быть небольшая очередь. Кассы огорожены защитными пластиковыми экранами для защиты кассиров и самих покупателей.

Реакция покупателей на эти правила разная, кто-то с пониманием относится к таким мерам, а кто-то пытается конфликтовать.

Для проверки соблюдения всех правил в строительный рынок на Мытищенской ярмарке приехал и министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

«В принципе все арендаторы все требования исполняют. Все, что необходимо по стандарту, реализовывается», — рассказал он.

Он уточнил, что покупатели все в масках, люди соблюдают требования по социальному дистанцированию.