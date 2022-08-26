Одежду начнут маркировать в России с 2023 года

Минпромторг России разработал проект постановления кабинета министров о маркировках одежды, включая блузки, костюмы, пальто из искусственного меха. Документ оказался в распоряжении «Известий».

Нововведение позволит покупателям отличить оригинальные вещи от подделок. Однако эксперты увидели в проекте и минус — это принесет дополнительные расходы для малого бизнеса.

В пояснительной записке к документу привели статистику по незаконно ввезенной в Россию одежде. Оказалось, что в 2021 году 12,4% товаров легкой промышленности попали в страну нелегально.

Маркировка может стабилизировать ситуацию. К примеру, обязательная идентификация меховых изделий «обелила» этот рынок. Нововведения планируется внедрить с 1 июня 2023 года.

Ранее сообщалось о возможном повышении цен на одежду во всем мире. Это связано с аномальной жарой, из-за которой пострадал урожай хлопка в Бразилии, Индии и США.