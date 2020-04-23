Из-за пандемии россияне сократят траты на алкоголь, одежду и косметику

Режим самоизоляции, пандемия коронавируса и в особенности ожидаемый экономический кризис заставит россиян изменить свою покупательские привычки и на полгода отказаться от большинства товарных категорий.

Об этом сообщило РБК со ссылкой на результаты соответствующего исследования. Две трети участников опроса ожидают спада экономического роста и примерно столько же уверены, что «худшее еще впереди».

О своей финансовой незащищенности сообщили 44% опрошенных москвичей и 47% жителей регионов.

Исследователи утверждают, что падение спроса коснется 90% товарных категорий. В текущий момент и в ближайшие полгода самыми пострадавшими сферами будут развлечения и досуг. Даже при условии снятия ограничительных мер россияне будут реже посещать рестораны, спа-салоны и кинотеатры.

Свои расходы на алкоголь снизят 33% респондентов, 32% — на косметику и парфюмерию, 21% — на одежду. На стационарной электронике и бытовой технике намерен сэкономить 31% опрошенных, 29% — на гаджеты и 26% — на мебель и интерьер.

Россияне намерены увеличить свои расходы на коммунальные услуги, домашний интернет, мобильную связь, свежие продукты и безрецептурные лекарства.

В опросе о потребительских расходах на более чем 40 товарных категорий приняли участие 1,2 тысячи респондентов из разных социально-демографических групп.

Эксперты объяснили снижение спроса на алкоголь в режиме самоизоляции не только желанием россиян сэкономить, но и ограничениями, введенными в ряде регионов страны.