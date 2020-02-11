Одежда может подорожать в России из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса в Китае заставила российских производителей товаров легкой промышленности искать альтернативных партнеров. Заменить китайцев могут фабрики из азиатских стран, Кореи, Турции и Италии.

Сложившуюся ситуацию рассказал газете «Известия» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Он заметил, что в сокращении сотрудничества с Китаем «по целому ряду отраслей» Россия не заинтересована.

«В то же время для российской легкой промышленности такая ситуация — потенциальная возможность заместить продукцию, которая поставляется из КНР», — сказал чиновник.

Евтухов подчеркнул, что никакого форс-мажора у российских производителей пока нет. Многие предприятия заранее подготовили сырье, которое лежит на складах.

Китай считается одним из ведущих поставщиков в Россию сырья и полуфабрикатов для легкой промышленности. Из него в нашу страну ввозят синтетические ткани, химические нити и волокна, а также готовые изделия.

В той или иной степени ткани или фурнитуру из Поднебесной используют все российские производители. Эксперты считают, что в случае острой необходимости отечественные компании будут сотрудничать с Пакистаном, Индией, Турцией, Узбекистаном и другими странами. Однако уход к другим поставщикам означает рост цен на товары, в том числе и одежду. Она может подорожать на 20%.

Дополнительные требования карантинной службы Китая из-за коронавируса повлияли на поставки овощей из КНР в Приморье. Местные власти не знают, когда будут новые поступления.