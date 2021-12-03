Одежда и обувь в России подорожали на 10-15% в текущем году

В 2021 году рост цен наблюдался во многих сферах, в том числе и на одежду и обувь. По данным аналитиков Fashion Consulting Group, в текущем году вещи подорожали примерно на 10–15%, а в 2022-м цены на них могут повыситься еще на 15–25%. Эксперты поясняют, что все дело в высокой стоимости тканей, а также в том, что подорожали услуги логистики.

Как отметили в Минпромторге, такие данные чаще всего встречаются в период прямо перед выходом новых коллекций — или просто перед тем, как выбор в магазинах начнет обновляться к следующему сезону. По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в 2021 году ритейлерам только частично удалось возместить подорожание, путем изменений в ассортименте и оптимизации себестоимости.

«При этом средний чек у большинства ритейлеров без учета появления новых категорий увеличился незначительно, что отражает ограниченный рост покупательской способности населения, даже с учетом эффекта отложенного спроса, нереализованного в 2020 году», — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Специалисты отмечают, что за текущий год подорожали буквально все комплектующие для одежды и обуви, а также услуги, которые составляют себестоимость. В том числе и транспортировка. Уже одни только ткани стали дороже минимум на 15%, а транспортные услуги на 20%. Пик роста цен пришелся на осень, это связано с изменением цен для новой коллекции. Участники рынка считают, что к следующей весне, когда нужно будет вновь обновлять ассортимент, тенденция продолжится.