Одежда и обувь от Pull & Bear стали доступны для покупки россиян в онлайн-магазине

Интернет-магазин Wildberries начал продавать товары и аксессуары Pull & Bear. Это бренд закрыл свои точки в России после начала событий на Украине.

Россияне смогут приобрести на маркетплейсе одежду, обувь и аксессуары от Pull & Bear. Также на Wildberries появилась возможность купить товары от бренда Massimo Dutti, который вместе с Pull & Bear входят в состав корпорации Inditex.

Управляющий директор компании Оскар Гарсия Масейра заявляла, что ретейлер возобновит свою работу на российском рынке, как только появится эта возможность.

Помимо Pull & Bear и Massimo Dutti, Inditex представлен в России магазинами Zara, Bershka, Uterqüe и Stradivarius.

Профессор Института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов в разговоре с «360» давал прогноз, согласно которому западные компании вернутся в Россию до конца 2022 года.