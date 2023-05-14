Общество 14 мая 2023, 16:15 Одессу и Николаев назвали историческими землями России Спикер парламента Крыма Николаев заявил о желании Одессы и Николаева вернуться в Россию РИА «Новости»

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Жители Одессы и Николаева ждут и поддержат воссоединение с Россией. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

Он добавил, что эти территории исторически входили в состав страны, поэтому желание местных жителей вполне объяснимо.

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«Одесса, Николаев — это русские города, я убежден, что люди там ждут и поддерживают вхождение в состав России, как и жители Херсона и Запорожья», — заявил Константинов.

Депутат добавил, что после освобождения из-под власти киевского режима во всех южных областях необходимо провести референдумы среди жителей о возвращении в состав России. По его словам, это позволит создать «подушку безопасности» на южных рубежах.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей вошли в состав России по результатам прошедших в сентябре прошлого года референдумов. Президент Владимир Путин после оглашения результатов голосования подписал с главами регионов договоры о вхождении в состав страны.