Очные занятия для школьников 6-11 классов возобновили в Москве

В понедельник, 18 января, в московских школах возобновляются очные занятия для учеников 6–11 классов. Мэрия разблокировала транспортные карты школьников для льготного проезда по городу.

У учеников 1–5 классов занятия в очной форме проходят с октября 2020 года.

После возвращения старшеклассников на уроки школы, как и раньше, обязаны соблюдать меры профилактики коронавируса. При обнаружении заболевшего его класс временно вернут на дистанционку.

Мэр Москвы Сергей Собянин, объявляя о возвращении учеников в школы, заявил, что эпидемиологическая обстановка в городе «пока остается неопределенной». С одной стороны, в праздники ощутимо снизился поток пассажиров в общественном транспорте и «набирает темп вакцинация».

«С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек — столько же, сколько и накануне праздников», — сообщил мэр на прошлой неделе.

По словам Собянина, решение вернуть очные занятия было непростым: «Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик».