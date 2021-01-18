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    18 января 2021, 02:23

    Очные занятия для школьников 6-11 классов возобновили в Москве

    Кирилл Фролов

    В понедельник, 18 января, в московских школах возобновляются очные занятия для учеников 6–11 классов. Мэрия разблокировала транспортные карты школьников для льготного проезда по городу.
    Очные занятия для школьников 6-11 классов возобновили в Москве

    У учеников 1–5 классов занятия в очной форме проходят с октября 2020 года.

    После возвращения старшеклассников на уроки школы, как и раньше, обязаны соблюдать меры профилактики коронавируса. При обнаружении заболевшего его класс временно вернут на дистанционку.

    Мэр Москвы Сергей Собянин, объявляя о возвращении учеников в школы, заявил, что эпидемиологическая обстановка в городе «пока остается неопределенной». С одной стороны, в праздники ощутимо снизился поток пассажиров в общественном транспорте и «набирает темп вакцинация».

    «С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек — столько же, сколько и накануне праздников», — сообщил мэр на прошлой неделе.

    По словам Собянина, решение вернуть очные занятия было непростым: «Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик».