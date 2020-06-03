«Разве так бывает?» Очнувшийся после комы москвич удивился мерам против COVID-19

Москвич, который провел в коме пять недель, удивился действующим в столице ограничениям. Когда он попал в больницу, коронавирус только начал распространяться по территории России.

Об особенностях новой жизни в городе мужчине рассказала его супруга, которую процитировало РИА «Новости».

«Я ему потихоньку рассказываю, <…> что люди начали выходить гулять, что раньше можно было выйти только в магазин. Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает?» — поделилась подробностями москвичка.

Она призналась, что раньше вместе с мужем посмеялась бы над рассказами о закрытых магазинах и прогулках по расписанию.

Сейчас ее супруга, который проходит лечение в ЦКБ управделами президента, больше интересует его здоровье. Новости о коронавирусе пока для удивленного москвича все же вторичны.

«Думаю, это понимание придет со временем», — заключила женщина.

Житель Москвы поступил в больницу 6 марта. Его прооперировали, и через неделю мужчина впал в кому. В сознание он пришел только в конце мая. О том, что происходит в стране и мире, ему сказали не сразу.