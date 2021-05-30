Очное предварительное голосование «Единой России» началось в регионах

В российских регионах стартовали очные праймериз «Единой России». Более 45 тысяч участков уже готовы. Об этом рассказал председатель федерального оргкомитета предварительного голосования партии Александр Карелин.

«Сегодня стартует очная кампания, очная часть предварительного голосования. Больше 45 тысяч участков готовы. Все санитарные ограничения, которые предполагаются и общими правилами, начиная от санитайзеров, масок, бесконтактных термометров — они предусмотрены. Конечно же, все те ограничения, которые регионы применили особо для себя, они тоже учтены при работе участков», — приводит РЕН ТВ слова Карелина.

Он выразил надежду, что выборщики проявят большой интерес к очному голосованию

На этой неделе специалисты Роспотребнадзора заблокировали поддельный сайт предварительного голосования «Единой России». Он не собирал личные данные посетителей, но замедлял процесс праймериз. На фейковой странице стояла ссылка, которая вела на официальный сайт. Руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатеев заявил, что это была подготовка к фишингу.