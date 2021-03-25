Очки Dior и Chanel задержали на границе с Курганом

Пограничники задержали почти два килограмма контрафактных очков известных мировых брендов на пункте пропуска через государственную границу в Петухово Курганской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Тюменской таможни.

Запрещенную к ввозу продукцию обнаружили сотрудники Тюменской таможни во взаимодействии с погрануправлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Во время досмотра они нашли 49 солнцезащитных очков, маркированных товарными знаками Dior, Chloe и Chanel.

Ущерб правообладателям товарных знаков — 1,5 миллиона рублей.

Партию контрафактных аксессуаров завезли в Россию из Казахстана. Нарушителей могут привлечь к ответственности по статье «Незаконное использование чужого товарного знака». Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы. Материалы переданы в полицию.

Ранее житель Варшавы пересек польско-российскую границу из любопытства. Мужчину задержали пограничники. За незаконную прогулку ему выписали штраф.