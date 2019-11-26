Полуголый семиклассник из Уссурийска рассказал, как оказался на козырьке школы

Полуголый школьник чистил снег на козырьке уссурийской школы по просьбе тети Подробнее

«Сам предложил помощь. Сидел на окне и убирал снег», — пояснил он.

По его словам, дворник стояла сзади него и держала, чтобы он не упал. Информацию о том, что женщина была его тетей школьник опроверг. Он пояснил, что никаких родственных связей между ними нет.

Данил отметил, что предложил свою помощь, так как дворник и не планировала убирать козырек.

Скандал с полуголым школьником из Уссурийска начался в минувшее воскресенье, когда по Сети разошелся ролик, где мальчик без верхней одежды очищал от снега козырек при входе в школу.

Сотрудники регионального управления Следственного комитета и прокуратуры начали проверку.

В результате дворника, которая помогала мальчику, уволили. Завхозу объявили выговор за бесконтрольную работу технического персонала, а директор школы получил замечание.