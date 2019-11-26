  • Полуголый семиклассник из Уссурийска рассказал, как оказался на козырьке школы

    26 ноября 2019, 17:01

    Анатолий Минкин

    Семиклассник школы Уссурийска Данил, который с голым торсом очистил козырек учебного заведения, заявил, что действовал абсолютно добровольно. В беседе с изданием «Подъем» он пояснил, что сам вызвался помочь женщине-дворнику.

    Полуголый школьник чистил снег на козырьке уссурийской школы по просьбе тети

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    «Сам предложил помощь. Сидел на окне и убирал снег», — пояснил он.

    По его словам, дворник стояла сзади него и держала, чтобы он не упал. Информацию о том, что женщина была его тетей школьник опроверг. Он пояснил, что никаких родственных связей между ними нет.

    Данил отметил, что предложил свою помощь, так как дворник и не планировала убирать козырек.

    Скандал с полуголым школьником из Уссурийска начался в минувшее воскресенье, когда по Сети разошелся ролик, где мальчик без верхней одежды очищал от снега козырек при входе в школу.

    Сотрудники регионального управления Следственного комитета и прокуратуры начали проверку.

    В результате дворника, которая помогала мальчику, уволили. Завхозу объявили выговор за бесконтрольную работу технического персонала, а директор школы получил замечание.