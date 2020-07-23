Очевидцы приняли работы в СК «Олимпийский» за взрывы. Видео

Очевидцы поделились видео со взрывами со стороны спорткомплекса «Олимпийский» в Москве. 1 июля 2019 года его закрыли на реконструкцию.

Камера записала сильный грохот, после которого в небо поднялась пыль. В администрации спорткомплекса «360» подтвердили, что это строительные работы и ничего страшного не происходит.

Спортивный комплекс «Олимпийский» закрыли на реконструкцию 1 июля 2019 года. Его спортивные объекты уже устарели и не соответствуют международным стандартам. Его вогнутую крышу заменят на стеклянный купол, под которым будет концертный зал на 10 тысяч мест. Основное здание и бассейн соединит беговая дорожка. Здесь появятся кинотеатр, выставочный зал и планетарий.

«Олимпийский» сохранит свой исторический облик: реконструкторы оставят фасад спорткомплекса в прежнем виде.