Очевидцы: по Северо-Крымскому каналу пустили воду в Крым

Воду пустили в Крым по Северо-Крымскому каналу, сообщили очевидцы. Посты и видео появились на YouTube.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что крымский Комитет по водному хозяйству должен начать готовиться к приему воды с Украины.

«Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды», — написал он в Telegram-канале.

В 2014 году Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. Вопрос решался за счет подземных источников и хранилищ, однако через несколько лет они сильно обмелели. В связи с этим власти в некоторых городах ограничили подачу воды. Тогда правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма. На это выделили около 50 миллиардов рублей.

Сейчас все пункты пропуска на границе Крыма с Украиной закрыты. Ситуация в приграничных районах Крыма находится под контролем властей.

До особого распоряжения крымчан попросили не планировать поездки на Украину. В случае необходимости власти республики готовы развернуть временные пункты приема беженцев.