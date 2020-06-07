Очевидцы обвинили Росгвардию в некорректном задержании темнокожего в Москве. Но в ведомстве грубости не увидели

В соцсетях появилось видео задержания чернокожего мужчины в Москве, во время которого очевидцы услышали мат и сравнения с обезьяной. В Росгвардии грубость опровергли.

На кадры попало задержание темнокожего мужчины на Щелковском шоссе в Москве. Снимавшая видео девушка утверждает, что слышала, как один из сотрудников Росгвардии назвал задержанного «обезьяной».

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в разговоре с Telegram-каналом «Подъем», заявил, что сотрудники ведомства вели себя корректно. Он объяснил, что мужчину задержали за нарушение пропускного режима.

Причем, по словам Грибакина, мужчина сам отказался добровольно последовать в отделение полиции для дальнейшего разбирательства и постарался привлечь внимание окружающих. В итоге мужчину все равно доставили в отделение полиции, где на него составили административный протокол.

«Видео было подробно изучено в Росгвардии, также были опрошены сотрудники. По их словам, к гражданину они обращались корректно и на „вы“. Следует обратить внимание, что при детальном изучении на видео на самом деле не зафиксированы некорректные слова сотрудников», — отметил Грибакин.

По мнению представителя Росгвардии, автор видео сама повторяет некорректные слова. Зачем ей это понадобилось, Грибакин сказать затруднился.