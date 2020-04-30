Очевидец поделилась деталями ликвидации террористов в Екатеринбурге

«Часов в 12 постучали, попросили уйти из дома. Нас посадили в автобусы за территорией сада. Часа в три ночи началась стрельба очередями из автоматов. Стрельба продолжалась примерно одну минуту, потом все стихло. В шесть часов утра разрешили вернуться по домам», — пояснила председатель.

Собеседница издания уточнила, что в СНТ нет сторожа, а его домик сдают в аренду.

«Дней 10 назад у нас сняли домик. Зовут Юрием, по паспорту русский, а вид не русской внешности с бородой. Он сказал, что бригадир строителей, нужно помещение для хранения инструментов. Все его данные уже передала в полицию. Тех двоих, что были с Юрием, ни разу не видела», — заметила женщина.