Очевидец не поверил в версию матери погибшего в Новой Москве младенца

Очевидец происшествия рассказал «360», что в версию матери грудничка, выпавшего сегодня из окна 13-го этажа, верится с трудом. Женщина считает, что ее подруга выбросила ребенка, пока она на минуту отвлеклась.

«Это было в 12:15. Ее версия, что подруга ее беременная приехала к ней в гости буквально на минуту. И подруга выкинула ее ребенка из окна. Это было именно из ее уст. Не знаю, куда она вышла. Она сказала, что отвлеклась максимум на минуту и за это время подруга выкинула ребенка из окна. Слабо верится в эту версию, если честно», — рассказал собеседник «360».

Мужчина отметил, что это непонятная ситуация. Другая местная жительница также не знает, что точно произошло в это утро. Но соседи все-таки придерживаются версии матери погибшего. Более того, ее подруга некоторым показалась «сомнительной личностью».

Тем не менее следствие полагает, что преступление могла совершить приятельница. Уже возбуждено уголовное дело и проводится расследование. Сейчас женщина задержана. Причина преступных действий до сих пор остается неизвестной. Однако в СМИ появилась информация, что у подруги были проблемы с психикой. Но пока специалисты это не подтвердили.