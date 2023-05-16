Общество 16 мая 2023, 23:20 «Очередные вбросы». Информацию о призыве на военную службу жителей Херсонской области опровергли Врио главы Херсонской области Сальдо: сообщения о призыве на военную службу ложные РИА «Новости»

Читать 360tv в

Информация о призыве на военную службу в Вооруженные силы России жителей Херсонской области не соответствует действительности. Об этом заявил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

«Лживые пропагандисты киевского режима делают очередные вбросы, что в Херсонской области насильственно призывают мужчин в ВС РФ и „бросают“ их на передовые позиции. Конечно, это ложь, выдуманная лгунами», — написал Сальдо в мессенджере.

Реклама

Глава региона отметил, что херсонцы, желающие избавить мир от неонацизма, могут записаться в местный добровольческий батальон имени Василия Маргелова. В отряде также служат одесситы, киевляне и выходцы из других частей Украины, добавил Сальдо.

Губернатор напомнил о жестокой «мобилизации» киевского режима, когда необученных солдат отправляют на передовую.

Одессу и Николаев ранее назвали историческими землями России, люди там ждут и поддерживают вхождение в состав России, как и жители Херсона и Запорожья. Об этом заявил председатель парламента Крыма Владимир Константинов.