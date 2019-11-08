Очередную «наливайку» прикрыли в Ижевске

По данным издания, помещение, в котором продавали спиртные напитки, не имело каких-либо признаков, характерных для предприятия общественного питания. Производство по делу было прекращено в связи с добровольным удовлетворением требований прокуратуры. Таким образом была предотвращена подпольная торговля алкоголем ночью.