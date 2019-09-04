«Это — очередной укроповский фейк. Информация ложная, она не соответствует действительности», — заверил собеседник информагентства.

Он напомнил, что подобную информацию, касающуюся первых лиц и их замов, уже неоднократно вбрасывали в СМИ, поэтому все успели привыкнуть к таким фейкам. Инсайдер подчеркнул, что у Дикого не было и нет никаких домов в городе Ясиноватая, где якобы произошел пожар.

«Я лично с ним недавно разговаривал, он только посмеялся», — заключил источник.