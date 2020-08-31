Очередной свидетель в деле Ефремова воевал в Донбассе

Он пояснил, что предыдущий свидетель также воевал вместе с ним.

«Он спас меня на Украине, когда у меня автомат заклинило», — рассказал мужчина.

Ранее предыдущий свидетель дал показания в суде. Он заявил, что перед аварией в машину актера сел «высокий мужчина в бейсболке».

Мужчина не заметил, кто сел на место водителя и как уехал внедорожник. С адвокатом Эльманом Пашаевым свидетель, по его словам, связался сам и предложил дать показания. В комментариях одного блогера Бадасян писал о том, что видел, еще 21 июня. Переписка на этот счет завязалась только 30 числа.

Максим Фадеев не смог остаться равнодушным к происходящему с Михаилом Ефремовым, над которым сейчас идет судебный процесс из-за смертельного ДТП. Фадеев написал об этом пост в Instagram. Он заявил, что хочет обсудить ситуацию с подписчиками.

«Я имею в виду его „отсутствие“ в машине и последующее поведение, и вся эта сатанинская пляска? Невозможно смотреть на эту мерзость», — выразил свое мнение продюсер.