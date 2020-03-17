Очередной скандал разразился на шоу Соловьева. Гости передачи пошли друг на друга с кулаками

В эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» между политологом из Германии Владимиром Сергиенко и экспертом с Украины Вячеславом Ковтуном произошла перепалка. Гости шоу хотели выяснить отношения кулаками, но драку остановили. Повздорившие ограничились оскорблениями.

Все началось во время обсуждения пользы медицинских масок во время эпидемии коронавируса. Нервы сдали сначала у Ковтуна. Он эмоционально выяснял у телеведущего Владимира Соловьева, зачем производить маски, если они не нужны.

Сергиенко попытался тоже высказаться на этот счет. Ковтун на повышенных тонах велел ему «просто заткнуться». За это политолог назвал украинца «мразиной», «скотиной», «подонком» и «ублюдком» и обещал дать по голове.

Драка могла начаться через секунду, но Соловьев велел гостям соблюдать социальную дистанцию и не приближаться друг к другу ближе чем на полтора метра. Все закончилось мирно, и передача продолжилась.