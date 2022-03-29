Очередной рейд по проверке качества продовольственных товаров прошел на Братиславском рынке в Москве

Руководитель Межрегиональной общественной организации потребителей «Национальный комитет по защите прав потребителей» Юрий Разудалов организовал очередной рейд по проверке качества продуктов питания и сроков годности товаров на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил сайт Runews.

Рейд состоялся в районе Марьино на Братиславском рынке. По словам Разудалова, жители района часто жалуются на наличие просроченных продуктов в магазинах.

«Поэтому я решил обратить внимание на проблему, и уже несколько лет провожу такие рейды, чтобы помочь жителям», — подчеркнул общественник.

По его мнению, необходимо повысить уровень информированности людей в сфере продовольственной политики, контроля качества товаров и услуг, а также налаживания производства конкурентоспособной продукции.