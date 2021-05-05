Очередной протокол о штрафе в отношении TikTok рассмотрит суд Москвы

Судебный участок района Таганский в Москве зарегистрировал еще один административный протокол против TikTok. Соцсеть обвинили в систематическом неудалении противоправной информации. Речь идет в том числе о роликах про несогласованные акции.

Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

«Административный протокол в отношении TikTok Pte.Ltd зарегистрирован 5 мая, дата его рассмотрения к настоящему моменту не назначена», — уточнили там.

Соцсеть уже штрафовали на 2,6 миллиона рублей по такой же причине месяц назад — решение выносил тот же суд. Кроме того, штрафы не раз получали другие зарубежные соцсети и платформы. В их числе Twitter, Facebook и Google — суд рассмотрит в отношении этих компаний более 20 протоколов за май и июнь.

Роскомнадзор не раз напоминал, что платформа, которая не ограничила доступ к запрещенной информации после предупреждения ведомства, может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. Если нарушение произойдет повторно, размер штрафа вырастет до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

При этом за неудаление постов с детской порнографией, призывами к экстремизму и методах изготовления наркотиков ждет более серьезное наказание — придется заплатить до восьми миллионов рублей. Повторный отказ ограничить доступ к такой информации будет стоить компании до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.