Дудчак заметил, что слова Бородянского подтверждают продолжение политического курса, заданного бывшим лидером Незалежной Петром Порошенко.

«И это — очередной очень печальный эпизод», — отметил политолог.

По его образному выражению, заявление министра может стать «очень большим гвоздем в крышку гроба» надежд украинцев, которые голосовали за изменение политики Порошенко.

Поэтому интересно мнение действующего президента Украины Владимира Зеленского, поддерживает ли он заявление Бородянского или нет. Специалист напомнил, что этой весной Зеленский обозначил, что закон о госязыке принимался без должного обсуждения.

«Так что дождемся заявления самого Зеленского — да или нет. И это будет очень показательным знаком для населения Украины», — подытожил Дудчак.