Украина приготовилась к прекращению транзита газа из России Подробнее

«Это очередной миф, пиар-ход», — выразил уверенность специалист.

Он напомнил, что Киев начал говорить об этом еще в 2014 году. Однако выяснилось, что украинские партнеры делают ставку на транзит голубого топлива из РФ, поскольку промышленность и экономика Незалежной «заточены» именно на это. По словам Беня, Украине будет проще решать задачи, чем трезвее она будет оценивать ситуацию, а не жить в мире фантазий.

«Тем более что когда на Украине артикулируют такого рода посылы, то сами в них верят — вот что особенно драматично», — заметил эксперт.