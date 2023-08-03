Эксклюзив 03 августа 2023, 00:03 Очередной груз гуманитарной помощи отправили из Подмосковья на освобожденные территории Депутат Госдумы Колунов отправил гумпомощь для бойцов и жителей освобожденных территорий Пресс-служба депутата Сергея Колунова

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Депутат Госдумы Сергей Колунов отправил в зону СВО очередной груз гуманитарной помощи в День воздушно десантных войск. Новая партия предназначается как для российских военнослужащих, так и для мирных жителей освобожденных территорий.

«Символично, что мы отправляем новую посылку в День воздушно десантных войск. Внутри все самое необходимое: термобелье, теплые носки, бритвенные принадлежности», — сказал депутат.

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Он добавил, что формируя посылки в новые регионы и на освобожденные территории, также думают и о мирных жителях и детях. В каждую партию гуманитарного груза, по его словам, входят одежда, продуктовые наборы, игрушки и книги.

Поддержка находящихся в зоне СВО бойцов, их семей, и помощь жителям освобожденных территорий, как заметил Колунов, останутся приоритетными направлениями его депутатской работы.

«Многое уже сделано, но возникают новые потребности — совместно с Фондом адресной помощи „СК Развитие“ будем их отрабатывать», — сказал депутат.

Колунов и Фонд адресной помощи «СК Развитие» и ранее оказывали помощь участвующим в СВО подмосковным военнослужащим. В прошлые месяцы им передали квадрокоптеры и антидроновое ружье. В 2022 году в зону проведения специальной военной операции отправилось три десятка машин с экипировкой, инструментами, продуктами питания, а также мобильная баня.