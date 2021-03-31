Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение YouTube заблокировать канал RT Arabic.

«Учитывая, что RT регулярно подвергается беспрецедентному давлению в западных странах, где такими нечистоплотными методами пытаются конкурировать с популярным телеканалом, предполагаю, что речь идет об очередном акте цензуры со стороны американских платформ», — заметила дипломат.

Она подчеркнула, что цифровые гиганты США «изнасиловали» свободу слова, и для американских элит это является привычным делом.

«Что еще должно произойти, чтобы стало понятно: от американского надругательства над правами журналистов и свободой слова мир „не может дышать“?» — задалась вопросом Захарова.