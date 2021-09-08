Очередное заседание парламента прошло в Кузбассе

В Кузбассе прошло двадцать четвертое заседание парламента, в ходе которого было принят ряд новых законов. Об этом сообщил портал Infox.

Депутаты одобрили следующие законопроекты: «О разграничении полномочий органов государственной власти Кемеровской области — Кузбасса в сфере защиты и поощрения капиталовложений на территории Кемеровской области — Кузбасса», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области — Кузбасса в сфере земельных отношений и градостроительной деятельности».

Также парламентарии поддержали поправки в Региональный закон «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат и развитии ипотечного жилищного кредитования». Другой важный документ был разработан из-за необходимости привести 26 статью областного Устава, которая касается обеспечения прав коренных малочисленных народов, в соответствие с Федеральным законом «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».

«Предложенные и принятые в законы изменения в первую очередь направлены на людей и улучшения их жизни. <…> Новые законы способствуют развитию нашего родного края!» — подчеркнул председатель регионального парламента Вячеслав Петров.