Очередников на жилье в России хотят внести в единый реестр

В России создадут единый реестр очередников на жилье, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Разработкой такого перечня займется правительство.

Вопрос об очередях на получение жилья Хуснуллин поднял во время выступления на правительственном часе в Госдуме, сообщило РИА «Новости».

«Надо очередниками серьезно заняться. У нас, к сожалению, единой базы сегодня нет. Мы в своих задачах эту цель ставим», — сказал вице-премьер.

По его мнению, проблему обеспечения очередников жильем также может помочь закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Но для более эффективной работы документ нуждается в доработке, отметил Хуснуллин.

Закон о КРТ приняли в 2020 году. Его целью было ускорение процесса расселения аварийного и ветхого жилья в стране. Документ наделяет регионы правом утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, а жильцам дает возможностям принимать решение о включении их жилья в такие программы путем голосования. Чтобы дом включили в программу за это должны отдать свои голоса две трети жителей.

В феврале этого года в России приняли закон, по которому покупатели жилья могут получить данные об аварийности дома в выписке из ЕГРН.