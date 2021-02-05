Очереди за бензином сократились в Хабаровском крае

Многокилометровые очереди за бензином в Хабаровске сократились, но не исчезли. В регионе возник дефицит топлива из-за модернизации нефтеперерабатывающего завода.

Как написало РИА «Новости», очереди на автозаправки все продолжают выстраиваться, хотя и не такие больше, как вечером в четверг.

«Днем в пятницу в спальных районах ситуация стала заметно лучше, на заправке стоят максимум шесть-восемь автомобилей», — уточнило агентство.

На сайтах бесплатных объявлений спекулянты начали предлагать бензин известных марок по цене вдвое выше докризисной — от 75 до 125 рублей за литр. ПРи этом они хотят получать деньги еще и за доставку — это плюс 150-300 рублей. Нашлись и те, кто стал продавать места в очереди на АЗС. Цена вопроса — одна тысяча рублей.

«ННК-Хабаровскнефтепродукт» сообщил, что с 3 февраля производство бензина на ХНПЗ возобновилось в полном объеме.

«Оно реализуется в сверхнормативном режиме, все АЗС „ННК“ в Хабаровском крае обеспечены объемом с запасом, и нет необходимости покупать бензин впрок», сказал генеральный директор ХНПЗ Игорь Быстров.

Он добавил, с момента возобновления работы завода отгружено уже более одного миллиона тонн топлива.

Топливный кризис продолжается в регионе две недели. Перебои с бензинам люди начали ощущать 18 января. На АЗС выстроились очереди, некоторое заправки закрылись из-за отсутствия топлива. Власти заявил, что идет плановая модернизация Хабаровского НПЗ, принадлежащего «ННК».