18 января 2023, 16:27
Очереди в детские сады пообещали ликвидировать по всей России в 2023 году
Путин распорядился устранить очереди в детские сады во всех регионах России в 2023 году
Российский президент Владимир Путин заявил о важности ликвидировать очереди в детские сады по всей стране в новом году. Об этом он сказал на встрече с работниками Обуховского завода, который входит в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», в Санкт-Петербурге.
Глава государства отметил, что желательно успеть разобраться с очередями в детсады в 2023 году.
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«Решить эту задачу: чтобы все 100% желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения», — сказал он.
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На сегодняшний день в 64 регионах России удовлетворены эти потребности в полном объеме. Решить задачу нужно и в Санкт-Петербурге, подчеркнул Путин.
В беседе с работниками завода российский лидер рассказал, что уровень промышленного производства в стране серьезно вырос после ухода западных партнеров. Благодаря этому отечественные компании с легкостью заняли освободившиеся ниши, пояснил он.
Также президент заверил, что работа сотрудников предприятия останется востребованной и после окончания спецоперации.
Дети
Детские сады
Владимир Путин
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