Важное 18 января 2023, 16:27 Очереди в детские сады пообещали ликвидировать по всей России в 2023 году Путин распорядился устранить очереди в детские сады во всех регионах России в 2023 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский президент Владимир Путин заявил о важности ликвидировать очереди в детские сады по всей стране в новом году. Об этом он сказал на встрече с работниками Обуховского завода, который входит в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», в Санкт-Петербурге.

Глава государства отметил, что желательно успеть разобраться с очередями в детсады в 2023 году.

Реклама

«Решить эту задачу: чтобы все 100% желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения», — сказал он.

Реклама

На сегодняшний день в 64 регионах России удовлетворены эти потребности в полном объеме. Решить задачу нужно и в Санкт-Петербурге, подчеркнул Путин.

В беседе с работниками завода российский лидер рассказал, что уровень промышленного производства в стране серьезно вырос после ухода западных партнеров. Благодаря этому отечественные компании с легкостью заняли освободившиеся ниши, пояснил он.

Также президент заверил, что работа сотрудников предприятия останется востребованной и после окончания спецоперации.