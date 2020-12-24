Очереди в Красной Поляне появились в день открытия. Видео и фото

Очередь из желающих покататься образовалась в Красной Поляне утром 24 декабря. В четверг там стартовал горнолыжный сезон.

Сегодня в 09:00 открылись трассы «Первый снег», «Аибга» и «Цирк-2». К этому времени там собралось много людей.

Люди пишут в соцсетях, что в очереди на подъемник приходится стоять больше часа.

Очевидцы отмечают, что из-за столпотворения речи о социальной дистанции и масках даже не идет.

В пресс-службе Красной Поляны ТАСС сообщили, что открытие сезона стало возможным благодаря снегопадам. Они прошли в горном кластере. Для любителей зимнего вида спорта в этот раз будут доступны 30 километров трассы, девять зон для фрирайда, а также 14 современных подъемников и три сноупарка с различными фигурами. Начнут работы пункты проката, рестораны, кафе. Новички могут начать кататься под руководством инструкторов.

При этом администрация Краснодарского края подчеркнула, что особое внимание в этом сезоне уделят безопасности. С 28 декабря появится межведомственный оперштаб, который будет следить за ситуацией и соблюдением противоэпидемических мер на горнолыжном курорте.