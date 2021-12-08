Две тюменские пенсионерки подрались в очереди к врачу. Видео

В Тюмени две пожилые женщины не поделили очередь к хирургу. Сначала пенсионерки устроили словесную перепалку, а потом — драку. Одна из пациенток упала, а вторая прорвалась к специалисту.

Снятое очевидцами видео потасовки перед кабинетом врача в поликлинике №5 появилось в Сети. Еще одна сидевшая в очереди пациентка рассказала сайту «Тюмень Онлайн», что упавшая на мягкое место женщина получила по заслугам.

«К хирургу люди шли через одного — по записи и в порядке живой очереди. Женщина, которая в серой кофте, шла в порядке живой очереди. Она сидела <…> два или два с половиной часа, пока всех пропускала. А женщина в бирюзовом пришла, и ее не волновало то, что здесь такой порядок очереди», — пояснила свидетельница драки.

По ее словам, пришедшая позже пенсионерка спровоцировала конфликт — стала ругаться и распускать руки.

Некоторым людям из очереди вообще не удалось попасть к хирургу. В Депздраве Тюменской области пояснили, что очередь при плановых приемах к любому специалисту обусловлены напряженной эпидемической обстановкой.

«Также не нужно забывать, что время при записи среднее — для формирования расписания врача — но оно может сдвигаться в зависимости от того, сколько требуется пациенту», — сказали в департаменте, посоветовав приходить в поликлинику с запасов времени.