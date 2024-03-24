Общество 24 марта 2024, 17:54 «Очереди были огромные». Медик из Дубны сдала кровь для пострадавших в теракте Медик из Дубны сдала кровь для пострадавших в теракте в Красногорске

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Медицинский работник из Дубны Татьяна Черняева 23 марта сдала кровь для пострадавших во время теракта в Crocus City Hall в Красногорске. По ее словам, в этот день было очень много доноров в Центре крови ФМБА России.

Черняева пояснила, что ездила вместе с коллегами.

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«Очереди были огромные: вереницы людей собирались там с семи утра, хотя кровь начинали брать с восьми. Мы прождали в очереди больше двух часов», — поделилась она.

В числе доноров были те, кто сдавал кровь впервые и те, кто делает это регулярно.

«Было и много бригад, и пять комнат забора крови, и медики старались все сделать быстро и организованно», — добавила Черняева.

Сама медик сдает кровь со времен учебы в медицинском училище. Она подчеркнула, что при таких ЧП многим нужна кровь, и ее ничем не заменить.

Ранее в ФБМА заявили, что в столичном регионе сдали кровь более пяти тысяч человек.