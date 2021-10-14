Очередь за справками в поликлинике Салехарда чуть не переросла в драку

Пациенты поликлиники окружной клинической больницы Салехарда повздорили из-за очереди к врачам. Горожане массово ринулись за справками о перенесенном коронавирусе, вызвав большие очереди. Конфликт в стенах поликлиники удалось погасить, написало издание «Красный Север».

Ситуация с очередями в поликлинике Салехарда накалилась до предела после публикации постановления главы Роспотребнадзора по ЯНАО об обязательной вакцинации ряда категорий населения.

По сообщению издания, в поликлинику бросились горожане, уже переболевшие ковидом. Собеседница издания, сама попавшая в одну из таких очередей, отметила, что люди конфликтовали между собой и для того, чтобы предотвратить драку, пациенты решили проходить на прием к врачу по очереди, через одного — с талоном и без.

В руководстве больнице изданию сообщили, что в стенах поликлиники действительно был конфликт. Из-за большого наплыва посетителей, по сообщению «Красного Севера» со ссылкой на администрацию больницы, каждый терапевт принимал от 60 до 80 пациентов.

Пациенты в Санкт-Петербурге подрались из-за боязни нехватки вакцины от коронавируса. Конфликт удалось погасить.