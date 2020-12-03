Очередь в Сочи по цене годового ски-пасса. 40 тысяч рублей просят за то, чтобы не толпиться у подъемника

Из-за пандемии и закрытых границ Сочи ждет наплыва туристов на новогодние праздники. Лыжникам, которые приедут на курорт «Роза хутор», предлагают не стоять в очереди на подъемник. Цена услуги — каких-то 40 тысяч рублей.

Предложение появилось на сайте Avito. Автор объявления Andrey предлагает занять очередь на подъемниках «от Олимпийской деревни до пика» и на южном склоне хребта Аибга.

Речь идет лишь об однократной поездке. «Стоимость целого дня обговаривается индивидуально», — сказано в объявлении.

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«360» связался с его автором. Andrey заверил, что услуга реальна. «Деньги мы сейчас не берем. 31 декабря повторно будет связь с теми, кто решил воспользоваться услугой», — написал он.

Он рассказал, что на 3 января мест уже нет, но, возможно, что кто-то откажется от брони. В остальные дни еще можно записаться.

По словам собеседника, тот, кто оплатил услугу, «просто займет место человека [в очереди], а человек уйдет из очереди вообще». И тем самым никак не помешает остальным.

Сколько человек работает с Andrey, неизвестно. Позднее в беседе с журналистами, он подтвердил, что стоит в очереди не один. По словам автора объявления, к нему уже обратилось «много» потенциальных клиентов. Цена за целый день работы, добавил он, будет выше указанной в четыре-шесть раз.

Доступ к трассам «Роза Хутор» на один день сейчас продается по 3390 рублей на человека. Ски-пасс на весь зимний сезон — с конца декабря по апрель — обойдется 45 тысяч. Схожие цены и на соседнем курорте «Красная Поляна».