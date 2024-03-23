Общество 23 марта 2024, 10:07 Очередь в Московском областном центре крови сняли на видео Появились кадры из Московского областного центра крови

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В Московском областном центре крови с утра 23 марта скопилась очередь. Множество людей пришли сдать кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall.

В центр пришли десятки желающих стать донорами разных возрастов. Они заполонили коридоры учреждения.

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Сдать кровь раненным в результате теракта решили и жители Раменского городского округа. Перед открытием отделения переливания крови Раменской областной больницы тоже собрались очереди. Центр будет работать до последнего желающего сдать кровь.

У Московского областного центра крови десятки людей собрались с раннего утра. В их числе была и донор из Рязанской области Ирина Абрамова: женщина ночью увидела информацию о том, что требуется кровь, и приехала в Подмосковье.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Неизвестные открыли стрельбу по людям, пришедшим на выступление. Погибли, по последним данным, свыше 60 человек, более 100, в том числе дети, пострадали.