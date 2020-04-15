Очередь собралась на проходной пермского завода

На заводе рассказали, что очередь образовалась из-за того, что на входе у всех проверяли температуру, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции.

«Заход сотрудников на предприятие продолжался в период с 7.20 до 9.20. Не до всех была доведена эта информация, поэтому многие пришли одновременно и были вынуждены ждать. Сейчас нанесена разметка, охрана завода следит за тем, чтобы прибывающие на предприятие люди соблюдали собой требуемое расстояние 1,5 метра», — пояснил начальник предприятия.

Никого из сотрудников не пускают на предприятие без масок и перчаток, а на входе у каждого проверяют температуру с помощью тепловизора.