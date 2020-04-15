Очередь собралась на проходной пермского завода
На проходной пермского завода «Машиностроитель» собралась очередь. Предприятию было разрешено работать во время режима самоизоляции. Об этом написало ИА Ura.ru.
На заводе рассказали, что очередь образовалась из-за того, что на входе у всех проверяли температуру, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции.
«Заход сотрудников на предприятие продолжался в период с 7.20 до 9.20. Не до всех была доведена эта информация, поэтому многие пришли одновременно и были вынуждены ждать. Сейчас нанесена разметка, охрана завода следит за тем, чтобы прибывающие на предприятие люди соблюдали собой требуемое расстояние 1,5 метра», — пояснил начальник предприятия.
Никого из сотрудников не пускают на предприятие без масок и перчаток, а на входе у каждого проверяют температуру с помощью тепловизора.