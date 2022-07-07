Очередь на железнодорожные паромы, которые курсируют с грузами для Калининградской области по линии Усть-Луга — Балтийск, растянулась до середины августа. Об этом заявили представители оператора линии — компании «Оборонлогистика».

В пресс-службе подчеркнули, что все места на паромах на 100% забронированы до 15 августа. Для перевозки своих вагонов в августе–сентябре нужно до 15 июля заключить договор с «Оборонлогистикой» и подать заявку, написал ТАСС.

Сейчас доставить грузы в регион в обход Литвы возможно главным образом морским путем. Новые условия связаны с решением литовских властей, которые с 18 июня ограничили транзит в область ряда грузов. Среди них стройматериалы, цемент, металлы.

Для доставки грузов в Калининградскую область по морю также задействовали сухогруз «Холмогоры». Он курсирует между портом Бронка в Санкт-Петербурге и Калининградом.

Советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что страна не пойдет на то, чтобы установить зеленые коридоры для транзита грузов через свою территорию в Калининградскую область.