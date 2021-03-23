Очередь из российских поездов с углем и лесом образовалась на границе с Китаем

На границе России с Китаем возникли заторы из поездов с углем и лесом. С конца прошлого года КНР задерживает прием грузов на сухопутных пограничных переходах из-за пандемии коронавируса.

За последний месяц РЖД дважды ограничивали погрузку древесины, угля и удобрений в Китай через границу Забайкальск — Маньчжурия, сообщил РБК. Ограничения на перевозку 50% грузов вводились с 2 по 5 марта и с 12 по 18 марта.

Представитель «Российских железных дорог» подтвердил изданию, что китайская сторона принимает около 68% поездов с российскими природными ресурсами. Сейчас в очереди стоит более 70 поездов с углем и лесом. В РЖД подчеркнули, что это приводит к неоправданным финансовым потерям.

Сложности, по информации источника РБК в РЖД, возникли после того, как контрольно-надзорные органы Китая повысили требования к ввозу лесной продукции и угля. В связи со сложной эпидемической ситуацией в мире Китай теперь принимает товар преимущественно в контейнерах. Представитель РЖД отметил, что они неоднократно обращались к «Китайским железным дорогам» и Харбинской железнодорожной корпорации КЖД по вопросу выполнения китайской стороной согласованных размеров приема поездов через границу.