Общество 24 марта 2024, 15:44 Очередь доноров в Мытищах показали на видео Появилось видео из Мытищ с очередью доноров крови пострадавшим в теракте РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жители Мытищ по-прежнему сдают кровь для пострадавших в результате террористического акта в концертном зале Crocus City Hall. Доноры собрались в большую очередь.

Всех желающих принимают в Мытищинской больнице на улице Коминтерна. В воскресенье здесь сохраняется очередь неравнодушных граждан.

Реклама

Волонтеры организовали для доноров полевую кухню, чтобы они смогли подкрепиться сразу после сдачи крови.

Теракт в здании Crocus City Hall произошел вечером 22 марта, в концертный зал ворвались вооруженные мужчины и открыли стрельбу по мирным людям. В результате ЧП погибли 133 человека, ранения получили 154 человека.

Федеральное медико-биологическое агентство сообщало, что в Москве и Московской области кровь для пострадавших при теракте уже сдали более пяти тысяч человек. Житель Ступина в беседе с «360» призывал всех сдать кровь и помочь раненым.