«Беляев обладал невероятной способностью заходить в каждый дом и в каждое сердце, принося зрителю то, что он ждет больше всего», — заметил Мацкявичюс.

По его мнению, для любого человека, появляющегося в телевизоре, очень важное и дорогое качество — это вызывать у зрителя неподдельное доверие.

По словам ведущего, Беляев был человеком, который действительно разбирался во всех климатических процессах и делился со зрителями своими профессиональными знаниями.

«Очень жаль, что мы потеряли такого замечательного человека», — подытожил собеседник информагентства.