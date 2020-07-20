«Очень жаль, что мы потеряли такого замечательного человека». Эрнест Мацкявичюс — об Александре Беляеве
Телеведущий Эрнест Мацкявичюс обсудил с РИА ФАН сообщение о том, что его коллега Александр Беляев ушел из жизни на 72-м году.
«Беляев обладал невероятной способностью заходить в каждый дом и в каждое сердце, принося зрителю то, что он ждет больше всего», — заметил Мацкявичюс.
По его мнению, для любого человека, появляющегося в телевизоре, очень важное и дорогое качество — это вызывать у зрителя неподдельное доверие.
По словам ведущего, Беляев был человеком, который действительно разбирался во всех климатических процессах и делился со зрителями своими профессиональными знаниями.
«Очень жаль, что мы потеряли такого замечательного человека», — подытожил собеседник информагентства.