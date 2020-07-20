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    20 июля 2020, 21:03

    «Очень жаль, что мы потеряли такого замечательного человека». Эрнест Мацкявичюс — об Александре Беляеве

    Артур Блянихов

    Телеведущий Эрнест Мацкявичюс обсудил с РИА ФАН сообщение о том, что его коллега Александр Беляев ушел из жизни на 72-м году.

    «Беляев обладал невероятной способностью заходить в каждый дом и в каждое сердце, принося зрителю то, что он ждет больше всего», — заметил Мацкявичюс.

    По его мнению, для любого человека, появляющегося в телевизоре, очень важное и дорогое качество — это вызывать у зрителя неподдельное доверие.

    По словам ведущего, Беляев был человеком, который действительно разбирался во всех климатических процессах и делился со зрителями своими профессиональными знаниями.

    «Очень жаль, что мы потеряли такого замечательного человека», — подытожил собеседник информагентства.

    Новости SMI.FM