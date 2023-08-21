Общество 21 августа 2023, 20:16 «Очень ценно для нас». Пушилин поблагодарил Воробьева за организацию детского отдыха Пушилин поблагодарил Воробьева за организацию отдыха детей из ДНР в лагерях РИА «Новости»

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил в своем Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева за помощь. Он отметил, что Подмосковье, являясь шеф-регионом, делает многое.

«За отдых детей отдельная благодарность, очень ценно для нас. Спасибо, Андрей Юрьевич, за значимую поддержку Донбасса», — написал он.

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Ранее Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину, что Подмосковье помогло отправить на отдых в детские лагеря 2,5 тысячи юных жителей Донецкой Народной республики. Видео общения с главой государства губернатор разместил в своем Telegram-канале.

«Организовали детям отдых в лагерях: 1600 ребят поехали на море, еще 900 человек приехали к нам в „Литвиново“», — рассказал Воробьев.

Губернатор добавил, что сам ездил в подмосковный лагерь и общался с детьми. Путин оценил работу Воробьева и призвал власти Подмосковья не ослаблять внимание к семьям участников СВО, писал RT.

Детский оздоровительный лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминского округе в этом году распахнул свои двери для детей участников специальной военной операции. Во второй половине августа в учреждении началась финальная летняя смена перед началом учебного года. В лагере дети проведут две недели, они будут заниматься спортом, учиться рисовать, танцевать, готовить и даже разбираться в робототехнике.